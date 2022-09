Pesë arsyet pse Barça do të mundë Bayernin

Sot Barça do të përballet me provën e parë serioze të sezonit të ri. Katalanasit do të luajnë kundër Bayernit në Allianz Arena. Duket se është ndeshja më intriguese e fazës së grupeve të Champions League.

Më herët, skuadra e Xavi mundi me besim Viktoria Plzen (5:1), dhe skuadra e Mynihut mundi Interin (2:0). Takimet e mëparshme kokë më kokë përfunduan me shumë trishtim për katalanasit: gjatë 10 viteve të fundit, klubet janë takuar 8 herë, rezultati total është 23:10. Por sot gjithçka mund të ndryshojë.

Ne do të shpjegojmë pse Barcelona mund të fitojë vërtet:

5. Statistikat e Xavi në top ndeshjet

Që nga emërimi i Xavi, Barça ka luajtur me besim të madh kundër klubeve të mëdha. Mundi konkurrentët kryesorë në La Liga:

– Fitorja 4-0 ndaj Real Madridit në 2021/22 – Fitorja 4-2 ndaj Atletico Madridit në 2021/22 – Fitorja 1-0 ndaj Sevillës në 2021/ 22 – fitore ndaj Sevillas (3: 0) në sezonin 2022/23

Ata gjithashtu mundën Napolin me rezultat të përgjithshëm 5:3 dhe barazuan me City (3:3) në një ndeshje miqësore.

4. Më shumë opsione stoli që mund të bëjnë diferencën

Bayern Munich u largua pa Kingsley Coman. Ndërkohë, katalanasit janë në gatishmëri të plotë dhe kanë një nga skuadrat më të forta në të gjithë Evropën. Ata kanë thellësi të jashtëzakonshme të skuadrës dhe lojtarë shumë cilësorë në stol.

Sot pritet të startojnë Robert Lewandowski, Ousmane Dembele dhe Rafinha. Ansu Fati, Memphis Depay dhe Ferran Torres do të jenë në dispozicion në pankinë.

Të gjithë ata janë në gjendje të bëjnë diferencën dhe kjo duhet të shqetësojë bavarezët.

Me gjasë në qendër do të nisë treshja Busquets-Pedri-Gavi. Xavi mund të lirojë lojtarë si Frenkie de Jong, Frank Kessie dhe Pablo Torre nëse lind nevoja. Në mbrojtje, gjithçka është gjithashtu me staf të plotë, Xavi do të ketë në dispozicion Bellerin, Alonso, Kunde, Araujo, Piquet, Balde, Alba dhe Garcia, çdo trajner e ëndërron një skuadër të tillë.

3. Bayerni nuk është në formën më të mirë

Bayern Munich ka pasur një fillim mjaft të ngadaltë të sezonit të ri kundër standardeve të tyre të larta. Pas gjashtë xhirove në Bundesligë, skuadra e Nagelsmann është e treta në tabelë me 12 pikë. Deri më tani ata kanë fituar tri ndeshje dhe tre herë kanë barazuar.

Vlen të theksohet se ata kanë fituar vetëm dy nga pesë ndeshjet e fundit në të gjitha garat. Pas fitores 2-0 ndaj Interit, ata barazuan me Shtutgartin (2:2).

Mynihu definitivisht nuk është në formën më të mirë, dhe kjo duhet ta kthejë lojën në favor të Barçës.

2. Por Barça është në formë të mirë.

Pas një barazimi absurd me Rayo, Barça i ka fituar të pesë ndeshjet e tyre, të gjitha në një mënyrë të zhurmshme dhe të sigurt. Katalanasit mundën Real Sociedad (4:1), Valladolid (4:0), Sevilla (3:0), Victoria Pilsen (5:1) dhe Cadiz (4:0).

Katalanasit kanë forcuar mbrojtjen dhe Marc-Andre ter Stegen është në formë të mirë. Këtë sezon ata kanë katër gola të pastra në gjashtë ndeshje në La Liga dhe Champions League, shkruan albeu.com.

1. Faktori Lewandowski

Robert Lewandowski është një nga sulmuesit më të mirë në botë, ai ka dallimin se është shumë i dobishëm në ndeshjet e mëdha. Në katër takimet e fundit ballë për ballë mes Bayernit dhe Barçës, Lewandowski ka shënuar katër gola dhe ka dhënë dy asistime.

Këtë sezon, Lewandowski ndërroi skuadrën gjatë verës. Ai tani është më i miri i Barcelonës me nëntë gola dhe dy asistime në gjashtë ndeshje në të gjitha garat këtë sezon.

Lewandowski ka qenë një nënshkrim i shkëlqyer për Barcelonën dhe prania e tij në treshen sulmuese të Xavi mund të luajë një rol kyç në ndeshjen më të pritur të shtatorit. /albeu.com/