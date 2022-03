Përshtatja e Kylian Mbappe dhe Erling Haaland është e mundur te Reali

Real Madrid ka një plan.. Pavarësisht informacioneve se Barcelona do të ishte në pritje të francezit, realiteti është ai që është. Kapaciteti ekonomik i Los Blancos shtuar në vullnetin e lojtarit të PSG-së nuk na bën të parashikojmë një destinacion tjetër përveç Madridit për Kylian Mbappe.

Siç thekson AS pas Mbappe, Erling Haaland është objektivi i madh i verës. Konkurrenca për norvegjezin nga Borussia Dortmund do të jetë e ashpër, me Manchester City të gatshëm për të siguruar nënshkrimin e tij.

Në Madrid janë të vetëdijshëm për vështirësinë e operacionit, megjithatë kanë kapacitetin financiar për ta përballuar dhe Haaland e ka të qartë se dëshiron të luajë në Spanjë. Kjo verë do të jetë kyçe për të ardhmen e Real Madrid. /albeu.com/