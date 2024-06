Përsëritën thirrjet nacionaliste dhe raciste, Federata e Futbollit të Kosovës dërgon Serbinë në UEFA

Thirrjet kundër Kosovës dhe shqiptarëve në ndeshjen e fundit Serbi – Slloveni(1-1) kanë alarmuar Federatën e Futbollit të Kosovës.

Këto të fundit kanë dërguar sërish ankesë në UEFA, për sjelljen e përsëritur të tifozëve serbë.

Njoftimi i Federatës së futbollit të Kosovës:

“FFK paraqet ankesën e radhës në UEFA për sjelljet e tifozëve serbë në Euro 2024

20 qershor, 2024 – Federata e Futbollit e Kosovës njofton opinionin publik se ka përgatitur ankesën e radhës pranë UEFA-së lidhur me përsëritjen e sjelljes me retorikë nacionaliste dhe raciste nga tifozët serbë gjatë ndeshjes së Grupit C të Euro 2024, ndërmjet Sllovenisë dhe Serbisë, e cila u zhvillua të enjten në Munih.

FFK dënon fuqimisht thirrjet nacionaliste dhe vendosjen e flamurit serb me hartën e Kosovës e me mbishkrimin “S’ka dorëzim”.

Përsëritja e sjelljeve të tilla në stadiumet e futbollit, edhe pas dënimeve të mëparshme nga UEFA, është e papranueshme dhe kërkon rigorizitet më të madh nga organet vendimmarrëse të UEFA-së.

Mesazhet me retorikë shoviniste janë skandaloze, bien ndesh me vlerat që përçon sporti dhe minojnë parimet bazë të UEFA-së.

I bëjmë thirrje edhe një herë organeve të UEFA-së që të jenë më rigoroze ndaj përsëritjes së mesazheve të tilla armiqësore ndaj vendit tonë, si anëtar i barabartë me të gjitha vendet e tjera në familjen e futbollit evropian.

Po ashtu, kërkojmë nga organizatorët të rrisin vigjilencën për të mos lejuar shfaqjen e mesazheve të tilla.

FFK do të vazhdojë të promovojë vlerat e vërteta të futbollit dhe unitetin e respektin ndaj të gjithë të përfshirëve në futboll”.