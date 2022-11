Përqafimi dhe puthja e Pique me partneren e tij të re pas “lamtumirës” nga futbolli (VIDEO)

Mbrëmja e djeshme do të jetë e paharrueshme për Gerard Pique. Mbrojtësi 35-vjeçar e mbylli karrierën e tij duke luajtur me Barcelonën e tij të dashur në fitoren ndaj Almerias (2-0) në Camp Nou.

Pak kohë pas ndeshjes dhe pasi stadiumi tashmë ishte bosh, Pique iu vërsul në krah të dashurës së tij të re, Clara Kia. Ende i veshur me fanellën me të cilën konkurroi, ai përqafoi dhe puthi partneren e tij, me pamjet që u regjistruan ga një celular nga një distancë e largët.

Pique, i cili u nda nga Shakira pas më shumë se dhjetë vitesh lidhje, u shoqërua në ndeshjen e fundit të karrierës së tij nga të dy fëmijët e tyre. /G.D albeu.com/