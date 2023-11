Përplasjet e tifozëve në sfidën Brazil-Argjentinë, CONMEBOL njofton tërheqjen: “Përgjegjësia e FIFA-s”

Incidentet e rënda që u zhvilluan në tribunat para Brazil-Argjentinë , ndeshje e vlefshme për kualifikimin në Botërorin 2026, rrezikojnë të mbeten të pandëshkuara. Fillimi i vonuar i ndeshjes më pas i fituar nga kampionët në fuqi të botës në Maracanà, me dy skuadrat e detyruara të largoheshin nga fusha para fillimit për shkak të përplasjeve mes tifozëve, çoi në një deklaratë nga CONMEBOL për incidentin: “Ne dënojmë çdo formë dhune”.

Ndalo, mbaroi. Ndërhyrja e organit kontinental – njofton zëdhënësi i CONMEBOL – përfundon këtu: “Pas ngjarjeve, CONMEBOL dënon të gjitha format e dhunës dhe do të bashkëpunojë me veprime që synojnë ndalimin e dhunës, racizmit, ksenofobisë dhe diskriminimit”.

Asnjë ndërhyrje e drejtpërdrejtë ndaj federatave protagoniste dhe as në lidhje me organizimin me një specifikim të qartë: “Ju lutemi, vini re se CONMEBOL nuk është organizator i kualifikueseve të Botërorit. Çdo hetim dhe aplikim sanksionesh janë përgjegjësi ekskluzive e FIFA-s”- shtoi më tej ai./albeu.com