Përplasje Messi-Ramos në stërvitje? Ndërhyrja e spanjollit nuk pritet mirë nga argjentinasi (VIDEO)

Kur Messi firmosi për PSG verën e kaluar, kishte një pyetje në mendjen e të gjithëve: a do të ishte në gjendje të linte pas të kaluarën e tij me Sergio Ramos?

Dy lojtarët kishin një rivalitet të ashpër kur luanin respektivisht për Barcelonën dhe Real Madridin. Sa herë që dilnin në fushë për të luajtur me njëri-tjetrin, ishte gjithmonë e zjarrtë, me argjentinasin që po përpiqej të largohej nga goditjet rrëqethëse të ish-kapitenit të Real Madridit.

Kur Messi iu bashkua klubit parizian, Ramos bëri lëvizjen e parë në rrjetet sociale për të thyer akullin mes dy lojtarëve, duke publikuar një postim në Twitter sipas linjës “kush do ta kishte menduar” me një foto të fanellave të PSG-së pranë njëri-tjetrit. në vitrinën e dyqanit të klubit.

Messi angry and arguing with Ramos after he tackled Messi hard in training 😬 pic.twitter.com/dMRXDqzHEU

— Xabhi ✪ (@FCB_Lad) July 24, 2022