Përleshje mes tifozëve në stadium, vdes 53-vjeçari (VIDEO +18)

Përleshje në stadium, vdes tifozi amerikan. Tifozi i New England Patriots, Dale Mooney (53) vdiq në tribuna pasi u rrëzua nga tribuna nga një tifoz i Miami Dolphins.

Mooney është provokuar nga tifozët kundërshtarë dhe kur ai është kundërpërgjigjur ka ndodhur një përplasje fizike.

This is awful: A video was revealed that a 53-year old #Patriots fan hit his head after getting punched by a #Dolphins fan on Sunday Night’s game.

The fan, Dale Mooney, lost consciousness and was taken to the hospital, where he passed.

This is a tragedy, hopefully these fights… https://t.co/szUMEiz6hX pic.twitter.com/BhDZqf63k8

— Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) September 19, 2023