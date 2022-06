Perla e Van Basten nuk harrohet, 34 vite më parë Holanda fitoi Euro 1988 me golin e tij (VIDEO)

25 qershori i vitit 1988 është një datë historike për futbollin holandez.

Ata fituan trofeun e tyre të parë ndërkombëtar, duke u bërë kampionë të evropës pasi mundën Bashkimin Sovjetik në finale.

Akti i fundit, i luajtur në “Olympiastadion” të Mynihut, sheh holandezët të hapin topin me një goditje me kokë të Ruud Gullit. Në pjesën e dytë vjen dyfishimi me një gol të destinuar për të bërë historinë e futbollit, nga e majta Muhren kroson në anën e kundërt jashtë dhe gjen Marco van Basten, i cili koordinon nga një pozicion i pamundur dhe godet në fluturim, duke e drejtuar topin me një trajektore të pabesueshme në shtyllën e largët./ h.ll/albeu.com