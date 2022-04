Përgjimet e Pique-Rubiales, reagon presidenti i La Liga: Është serioze, ka mungesë transparence

Presidenti i La Ligës, Javier Tebas e di se zbulimet në lidhje me negociatat e Gerard Pique dhe Luis Rubiales për Superkupën me Arabinë Saudite janë një histori e madhe, por ai heziton të ngrejë qafën dhe të komentojë ende.

Rrjedhjet duket se tregojnë se Pique dhe Rubiales po diskutojnë personalisht marrëveshjen që çoi në Arabinë Saudite shfaqjen e Superkupës së Spanjës dhe shkallën në të cilën ata mund të përfitojnë, duke paraqitur ndoshta një konflikt të madh interesi për mbrojtësin e Barcelonës, mes polemikave të tjera.

“Unë nuk i kam dëgjuar audiot. Është një çështje që, derisa të përfshirët të thonë fjalën e tyre, nuk do ta komentoj,” tha Tebas, teksa foli në “Barcelona Open”.

“Ata do të duhet të thonë nëse audio incizimet janë të sakta apo jo, nëse ajo që thuhet atje është e vërtetë apo jo.”

Megjithatë, trajneri i La Liga-s tha se dukej se kishte mungesë transparence në gjithçka që çoi në lojën e Superkupës së Spanjës në Arabinë Saudite. Thënë kështu, ai është në favor të luajtjes jashtë Spanjës.

“Të marrim Superkupën jashtë vendit është gjëja e duhur për t’u bërë, për mendimin tim, ne u përpoqëm ta bënim atë, por ata nuk na lejuan”, tha Tebas.

“Si ide, nuk jam kundër, por gjithë intriga se kush çfarë paguhet…ka disa gjëra me të cilat nuk jam dakord. Për shembull, pjesa e parave mes klubeve të tjera përveç Real Madridit dhe Barcelonës, por do të pres të dëgjoj audion përpara se të jap mendimin tim.”

Regjistrimet audio të rrjedhura, siç zbulohen nga ‘El Confidencial’ sugjerojnë se Gerard Pique, përmes kompanisë së tij Kosmos, do të fitojë 24 milionë euro nga marrëveshja që çoi Superkupën e Spanjës në Arabinë Saudite, një lëvizje që ka rezultuar e papëlqyeshme nga fansat dhe lojtarët njësoj, dhe tani me siguri do të jetë edhe më shumë./ h.ll/albeu.com