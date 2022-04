Përgjime të reja, dyshohet se Messi është përfshirë në skandalin Pique-Rubiales

Presidenti i Federatës Spanjolle të Futbollit, Luis Rubiales dhe qendërmbrojtësi i Barcelonës, Gerard Pique, hartuan një plan për të bindur të gjitha palët e përfshira që Superkupa e Spanjës duhet të zhvendoset nga gushti në janar.

Midis tyre ishte presidenti i Shoqatës së Futbollistëve Spanjoll (AFE) David Aganzo, miratimi i të cilit ishte i nevojshëm për një ndryshim kaq të rëndësishëm.

Sipas “El Confidencial”, për të marrë Aganzon në anën e tyre, Rubiales dhe Pique e bindën Lionel Messin që të dërgonte një video ku shprehte mbështetjen e tij për AFE-në mes grindjeve të tyre me një organizatë tjetër futbollistësh, Futbolistas ON.

Zbulohen klipet e reja audio

Ky është transkripti i audios së re të zbuluar nga “El Confidencial”:

Rubiales (10 Prill 2019): “Propozimi që më është bërë për kalendarin vjen nga AFE dhe LaLiga, dhe tani do të propozojmë një tjetër duke ndryshuar shumë pak. Mendoj se dikë, duhet të mendojmë për dikë tjetër përveç ju, në mënyrë që të mos jetë e lidhur me ju, duhet të flisni me David Aganzo dhe t’i thoni “Hej njeri, kjo duhet të ndodhë, kjo është mirë. Ne nuk duam të luajmë dy raundet e para të Copa del Rey. Është mirë për ne.’ Mendo se si në çfarë mënyre dhe kush mund ta thërrasë Davidin nga Barcelona, ​​qoftë edhe nga Real Madridi. Por, natyrisht, ne nuk mund të gabojmë këtu, sepse nëse i themi dikujt dhe ai nuk dëshiron. .. Do ta mendojmë dhe do ta mendojmë mirë, sepse ndoshta nesër dikush mund t’i telefonojë David Aganzos? Nesër ose në fundjavë ose të hënën, mirë? Një përqafim, burrë.”

Pique (10 Prill 2019): “Mendoj se është mirë, Aganzo më kërkon prej ditësh një video në mbështetje të AFE-së, sepse padyshim që janë… këta njerëz nga Futbolistas ON, shoqata tjetër që [presidenti i LaLiga-s Javier] Tebas, po konfiguron… dhe ai po me kerkon nje video. Pra, mund t’i them: “O njeri, dëgjo, vazhdo me kalendarin e Federatës dhe kështu me radhë… dhe unë do të të dërgoj videon. Tani unë ‘Do t’ju dërgoj videon’, me justifikimin, e dini? Dhe unë do t’i dërgoj videon dhe do t’i them, ‘Dëgjo, le të vazhdojmë me Federatën, është shumë mirë.’ Nuk e di se çfarë… Le të shohim se çfarë thotë ai. Dhe ne kemi Leo [Messin] me ne gjithashtu, ai do t’i dërgojë atij një video dhe gjithçka, kështu që nga Barcelona mund të themi se është një mesazh nga të gjithë. kapitenët”.

Rubiales (10 Prill 2019): “Epo, shtyje pak. Mos e shty, por thuaji, ‘Shiko, unë do të të dërgoj videon time, gjithashtu atë të Leos dhe kështu me radhë. Hej, nga si po shkon puna e Federatës?’ Lëreni t’ju shpjegojë, për kalendarin, kur t’jua shpjegojë, ju e dini shumë më mirë se ai (qesh), kalendarin, mund t’i thoni ‘Ah, mirë, nuk mendoj se ka problem duhet të shkosh për kalendarin e federatës o burrë dhe përveç kësaj Tebas e dimë se çfarë kërkon.”/ h.ll/albeu.com