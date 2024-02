Përfundoi në spital pas ndeshjes me Kukësin, Randi Dumfur do të mungojë ndaj Erzenit

Skënderbeu arriti të shkelmonte krizën, teksa fitoi në shtëpi ndaj Kukësit. Një fitore që nuk u festua aq sa duhet, pasi një 2 prej futbollistëve të sfidës përfunduan në spital. Njëri prej tyre ishte Randi Dumfur, i cili në minutat shtesë së takimit u shtri në tokë se kishte probleme me frymëmarrjen.

Kjo shqetësoi stafin, i cili mënjeherë kërkoi zëvendësim, pasi për shkak të temperaturave të ulëta, lojtari kishte hipertermi. Për të marrë mjekimin e duhur mbrojtësi shkoi në spital, teksa tashmë mësohet se gjendja e tij është e mirë.

Kjo sigurisht qetëson Ivan Gvozdenovic dhe gjithë stafin e korçarëve pasi lojtari ndjehet mirë, por gjithsesi ata do të vuajnë mungesën e tij në duelin e radhës me Erzenin. Kjo për shkak se lojtari ka plotësuar nurmin 4 të kartonëve të verdhë dhe do të jetë i pezulluar.

Por jo vetëm kaq, ndaj shijakasve do të mungojë edhe Dean Liço. Edhe kapiteni ka plotësuar numrin 4 të kartonëve të verdhë dhe do të jetë i pezulluar për duelin e ditës së shtunë. /newsport.al/