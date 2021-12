Përballja në Champions do të vonojë vendimin e Mbappe për të ardhmen

Real Madrid ka një avantazh ndaj PSG-së në garën për Mbappé , i cili pranoi pak javë më parë se bëri të pamundurën për t’u larguar këtë verë. Reprezentuesi francez ka rrëfyer se është i frustruar nga pamundësia për të përmbushur ëndrrën e tij dhe që atëherë ai nuk është ulur për të negociuar me Al Khelaifi . Ai dëshiron të luajë në Santiago Bernabeu. Megjithatë, kalimi i Champions League mes dy kërkuesve të tij mund të shtyjë vendimin deri në mars.

Mbappé do të përpiqet t’i bëjë gjërat mirë me PSG-në, të cilit do t’i jetë mirënjohës për jetën, dhe do të largohet në mënyrë miqësore, pa asgjë për të qortuar veten. Ai nuk dëshiron t’i kthejë muajt e tij të fundit në Paris në një kalvar. Në këtë kuptim, ai e kupton se barazimi kundër Real Madridit e detyron atë të vonojë gjithçka pak më shumë. Për respekt, gazeta L’Équipe siguron se ai nuk do të nënshkruajë asgjë me askënd para përfundimit të Champions League.

Edhe pse kjo i jep PSG-së pak më shumë diferencë, Al Khelaifi dhe Leonardo nuk e kanë një votë të lehtë. Mundja e skuadrës së Ancelottit mund të jetë një argument tjetër për të bindur Mbappen se ai ka një të ardhme të suksesshme në Parc des Princes, ku ata mund t’i ofrojnë atij të konkurrojë për Ligën e Kampionëve, por 7 duket se e ka të qartë vendimin e tij për të luajtur vitin e ardhshëm në Real. Madridi. Nuk është çështje parash, por ambicie personale. Edhe pse për etikë, Champions League do ta pengojë atë të negociojë me Florentino Pérez më 1 janar. /albeu.com