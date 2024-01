Pep Guardiola kërkon t’i ‘rrëmbejë’ Barcelonës yllin e së ardhmes

Barcelona janë të kënaqur nga shenjat e para që kanë marrë nga akademia, teksa duket se ata kanë zbuluar një perlë tjetër.

Bëhet fjal për Pau Cubarsi, qendërmbrojtësin 17-vjeçar i cili debutoi javën e kaluar me fanellën e ekipit të Barcelonës, kur u inkuadra në Kupën e Mbretit ndaj Unionistas, duke zënë vendin e Andreas Christensen.

Performanca e tij solide në atë ndeshje bëri që Xavi t’ia jap fanellën e titullarit edhe në ndeshjen e ligës në udhëtim ndaj Real Betisit.

Sipas Diario AS, Pep Guardiola e ka përcjellur progresin e Cubarsit tash e një kohëe. Tani nëse ai vendos t’i ‘rrëmbejë’ Barcelonës këtë lojtar, duke marrë parasysh se marrëdhëniet e tij me tifozët e klubit blaugran do të tensionoheshin, ajo është një tjetër çështje.

Tek Barcelona tashmë janë në dijeni të interesimit të Guardiolës dhe për këtë arsye e kanë rinovuar kontratën e tij dy herë brenda disa muajve. Joan Laporta nuk dëshiron që ai të largohet në drejtim të Ligës Premier, ashtu siç kishin vepruar Cesc Fabregas dhe Gerard Pique.

Cubarsi përshkruhet si një miks perfekt i Piques dhe Carles Puyol. Një mbrojtës që është agresiv dhe pëlqen këtë pjesë të lojës si Puyol, por edhe një lojtar i cili pëlqen të luajë me topin si Pique.

Teksa politika e transferimeve të Barcelonës mund të kritikohet, Laporta në përgjithësi ka bërë një punë të mirë me talentët e rinj gjatë viteve të fundit.

Pedri, Fati, Gavi, Araujo, Yamal, Balde, që të gjithë nënshkruan kontrata të reja pas rikthimit të tij, madje këta dy të fundit e bën këtë duke marrë parasysh interesimin e madh të Cityt. Blaugranasit do shpresojnë që edhe Cubarsi do të ndjekë këtë rrugë. /Telegrafi/