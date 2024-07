Anglia eliminon Zvicrën me penallti!

Anglia dhe Zvicra kanë barazuar me rezultat 1-1 pas 90 minutave dhe vazhdimeve, në një përballje me disa raste të mira shënimi, andaj fituesi u vendos pas gjuajtjes së penalltive, me anglezët që ishin më të saktë duke kaluar në gjysmëfinale.

Ndeshja nisi me Anglinë që pati një dominim të lehtë në posedimin e topit, por që nuk arriti ta shfrytëzojë për të krijuar ndonjë rast të rrezikshëm.

Në minutën e 17-të Harry Kane u rrëzua brenda zonës, por gjyqtari italian bëri me shenjë që loja të vazhdojë.

Herë pas here të dy ekipet kishin disa dalje të mira në kundërsulm por që nuk ia dolën të rrezikojnë seriozisht portën e njëra-tjetrës.

Zvicra në këtë pjesë të parë shfaqi një disiplinë taktike duke mos lejuar kundërshtarët që të kenë dominim absolut të lojës.

Pjesa e dytë ishte më e pasur në aspektin e rasteve të shënimit, ku të dyja ekipet arritën që të gjejnë rrugën e rrjetës.

Po zhvillohej minuta e 74-të ku pas një pasimi të mirë në zonë, Embolo u gjend mjaft mirë për ta çuar topin në rrjetë për rezultatin 1-0.

I menjëhershëm ishte reagimi i Anglisë që arritën të barazojnë rezultatin në 1-1 vetëm disa minuta më vonë me anë të Bukayo Sakas (79’).

Deri në fishkëllimën e fundit të gjyqtarit nuk pati më raste të mira shënimi duke bërë që ndeshja të shkojë në vazhdime.

Në vazhdime të dyja ekipet patën rastet e tyre, por që nuk gjetën rrjetën dhe u desh ekzekutimi i penalltive.

Declan Rice (96’) pati një gjuajtje fantastike nga distanca e cila u prit me vështirësi nga Yan Sommer.

Pas inkuadrimit në lojë, Xherdan Shaqiri në minutën e 117-të goditi transverzalen direkt nga rivënia këndore.

Nga penalltitë më të saktë ishin Anglia që fituan me rezultat të përgjithshëm 5-3.

Penalltitë:

Anglia: O O O O

Zvicra: X O O O

/Telegrafi/