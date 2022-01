Penalltia më e çuditshme në futboll (VIDEO)

Afro një minutë i është dashur një futbollisti japonez ta shënojë penalltinë më të çuditshme ndonjëherë.

Nga pika e bardhë, ai qëlloi saktë, mirëpo ‘vrapimin’ deri tek topi e pati jashtëzakonisht të ngadaltë, hap pas hapi.

Videoja që ka qarkulluar gjithandej është komentuar shumë, disa me përqeshje e një pjesë e kanë kritikuar për këtë “vonesë”.

Loja është zhvilluar në një ligë futbolli në shkollat e mesme në Japoni.

And in today’s episode of mad things to happen in the All Japan High School tournament… a 30 second penalty run-up pic.twitter.com/wL7hqeXYSA

— Jack Kenmare (@jackkenmare_) December 31, 2021