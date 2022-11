“Penalltia e Cristiano Ronaldos duhej të anulohej” (VIDEO)

Gjyqtari i njohur Mike Dean, i cili i dha fund karrierës, ka komentuar momentin pas të cilit Cristiano Ronaldo fitoi një penallti në ndeshjen Portugali-Gana.

“Më pëlqen të mbështes gjyqtarët në vendimet e tyre. Por vendime të tilla nuk mund të mbështeten. Penalltia duhej të anulohej. Shpjegimi i vetëm që kam është se VAR nuk po shfaqte saktë këndet për shkak të defekteve teknike. Ndodh ndonjëherë në Angli”, tha Dean për beIN Sports.

Më herët, trajneri i kombëtares së Ganës, Otto Addo, tha se arbitri caktoi penallti vetëm për shkak të Cristiano Ronaldos.

Kujtojmë se skuadra portugeze mundi Ganën me rezultat 3:2. /G.D albeu.com/

Even Mike Dean feels Ghana were “cheated”. Says it’s scary that the referee wasn’t asked to go take a second look at the Salisu incident on the VAR screen! It’s unfathomable. pic.twitter.com/L5IIamJwQ7

— Fentuo Tahiru Fentuo (@Fentuo_) November 24, 2022