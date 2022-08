Pele reagon për thashethemet e gjendjes së tij shëndetësore

“Po ju dërgoj këtë foto për t’ju falenderuar. I jam shumë mirënjohëse gruas sime për të gjitha të qeshurat, për shtëpinë time të qetë dhe për të gjitha mesazhet plot dashuri që më keni dërguar. Jam shumë mirë dhe kujdesem për shëndetin tim.”

Me këtë postim në Instagram, shoqëruar me një foto ku është me gruan e tij, Pele shpreh thashethemet alarmante për shëndetin e tij që kanë nisur të qarkullojnë në Brazil dhe më tej. “Mbreti” i futbollit u operua nga kanceri i zorrës së trashë në shtator të vitit të kaluar në Sao Paulo dhe që nga ajo kohë i është nënshtruar cikleve të mjekimit, por bën të ditur se është mirë.

“Duhet t’i publikoj të gjitha këto sepse ka dhe po qarkullojnë lajme të rreme për këtë temë. Është e qartë që jam i zhgënjyer, pork jo nuk më mposht. Unë jam duke fituar këtë ndeshje. Shumë faleminderit!”/ h.ll/albeu.com