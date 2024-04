Pedri e pranon sinqerisht kur pyetet për aspiratat për të fituar Topin e Artë

Mesfushori i Barcelonës, Pedri ka ndarë mendimin e tij të sinqertë për aspiratat për të fituar Topin e Artë.

Pedri konsiderohet si një nga mesfushorët e rinj më të mirë në botë. Ai tashmë ka fituar çmimin Golden Boy, që i jepet lojtarit më të mirë në botë nën 19 vjeç, në vitin 2021.

21-vjeçari konsiderohet gjithashtu ndër fituesit e mundshëm të Topit të Artë në të ardhmen.

Pedri tani ka treguar se si çdo lojtar tjetër, ai aspiron të fitojë Topin e Artë në të ardhmen.

Megjithatë, spanjolli pohoi se është i përqendruar më shumë në klubin dhe vendin e tij sesa të fitojë Topin e Artë.

Ai deklaroi për The Residency: “Unë do të doja të fitoja Topin e Artë, si gjithë të tjerët. Por tani, preferoj të mendoj për të fituar trofe me Barcelonën dhe Spanjën”.

Në karrierën e tij të re, Pedri tashmë është bërë një lojtar kyç për Barcelonën dhe Spanjën. Që kur iu bashkua klubit katalanas nga Las Palmas në vitin 2019, ai deri më tani ka bërë 133 paraqitje për ta, duke shënuar 18 gola dhe duke dhënë 12 asistime.

Ai ka fituar tre tituj me Azulgrana – La Liga, Copa del Rey dhe Supercopa de Espana.

Ai gjithashtu ka përfaqësuar Spanjën 18 herë në karrierën e tij. Pedri, megjithatë, ka vuajtur nga probleme të shumta lëndimesh këtë sezon. Pasi pësoi një lëndim të kofshës më herët gjatë edicionit, ai aktualisht është jashtë fushës me një problem muskulor.

Ai ka bërë 24 paraqitje në të gjitha garat për Blaugranasit, duke shënuar dy herë dhe duke dhënë katër asistime. /Telegrafi/