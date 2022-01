“Pazaret” mes Barcelonës dhe PSG, katalanasit kalojnë nga Icardi te Bernat

FC Barcelona ka nisur bisedimet me PSG-në për largimin e Ousmane Dembele. Nëse dje do të flitej për Mauro Icardin, një futbollist të cilin skuadra franceze donte ta transferonte për të marrë anësorin francez, klubi katalanas do ta kishte refuzuar këtë ofertë duke pasur një marrëveshje me Aubameyang.

Sigurisht që do të kishte vënë në tryezë një emër tjetër, atë të Juan Bernatit. Ish-lojtari i Valencias nuk është titullar me Pochettino dhe ka kohë që spekulohet për largimin e tij. Xavi ka nevojë për një mbrojtës të majtë për të ulur Jordi Alba, dhe sipas informacioneve, nënshkrimi i anësorit do të ishte i preferueshëm.

Të dyja skuadrat do të takohen nga mëngjesi i sotëm me idenë e kryerjes së disa operacioneve dhe sezonet e fundit kanë lëvizur gjithmonë trupa në ditën e fundit të afatit kalimtar. /albeu.com