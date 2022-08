Pavendosmëria e Ronaldos rrezikon të lërë United me një sulmues për sezonin e ri, “Djajtë e Kuq” tentojnë veteranin e Serie A

Manchester United ka joshur sulmuesin e Bologna, Marko Arnautovic. Austriaku ka pasur një takim me drejtuesit e klubit italian.

Ai ka kërkuar që ta shesin atë te “Djajtë e kuq” dhe të rikthehet kështu në Premier League, në moshën 33-vjeçare.

Bologna ka refuzuar deri më tani. Manchester United për të ofron 6 deri në 8 milionë euro për kartonin.

Me një shifër të tillë italianët e kanë të vështirë të gjejnë një zëvendësues për Arnautovic, të cilit United i ofron marrëveshje 3-vjeçare me pagë 3 milionë euro plus bonuse. /