Paul Pogba rikthehet në stërvitje

Ndërsa ai nuk ka luajtur ende asnjë minutë me Juventusin këtë sezon, Paul Pogba është në garë kundër kohës! Në të vërtetë, mesfushori ka bërë rikthimin e tij të madh në stërvitje në grupin bianconero.

Për momentin, është vetëm një rikthim i pjesshëm gjatë seancave kolektive me shokët e tij. Në të vërtetë, lojtari 29-vjeçar ka pasur të drejtën e një pjese të madhe të stërvitjeve specifike për momentin.

Qëllimi, për të gjetur sa më shpejt një gjendje të pranueshme fizike, ndërkohë që shumë sfida e presin Zonjën e Vjetër. Përpara Kupës së Botës që fillon më 20 nëntor, francezi synon të jetë gati për ndeshjen e Champions League kundër Paris Saint-Germain më 2 nëntor. Ndryshe, ai do të tentojë të rikthehet gjatë përballjes kundër Interit disa ditë më vonë (6 nëntor).

Edhe pse është e qartë se shumë do të varet nga ndjesitë që do të ndjejë gjatë seancave të ardhshme stërvitore. /G.D albeu.com/

🗣 @paulpogba: “And it’s just the first day!” 💪

