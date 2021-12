Pasuesi i Haaland refuzon Barcelonën (FOTO LAJM)

Barcelona refuzohet nga Karim Adeyemi, sulmuesi i RB Sazlburg që preferon transferimin në Bundesliga dhe të bëhet pasuesi i Erling Haaland.

Adeyemi ka shkëlqyer këtë sezon, duke shënuar 11 gola në kampionatin austriak dhe 4 në Champions League.

Katalanasit nuk po kalojnë një moment të mirë, ndërkohë që Adeyemi kërkon Dortmund me gjasa edhe për të treguar se mund të jetë ai e ardhmja e sulmit të Gjermanisë. /h.ll/albeu.com

Red Bull Salzburg’s Karim Adeyemi has rejected a move to Barcelona and is likely to join Borussia Dortmund instead, according to Sky Germany.

He has four goals in five games in the Champions League this season 💪 pic.twitter.com/wgpxzCiqTd

— GOAL (@goal) December 6, 2021