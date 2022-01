Pasionet jashtë futbollit! Haaland tregon me çfarë do merret pasi të mbyllë karrierën

Në një intervistë për Sky Sports, sulmuesi i lakmuar i Borussia Dortmund, Erling Haaland flet për pasionet e tij jashtë futbollit.

Norvegjezi pranon se e do fshatin dhe dëshiron të ketë fermën e tij sapo të mbyllë krepat e detit.

Erling Haaland nuk mendon vetëm për futbollin dhe golat. Nëse plasaritja e Borussia Dortmundit (21 vjeç) është në rrugën e duhur për një karrierë të gjatë në nivelin më të lartë, ai tashmë po mendon për post-futbollin. Dhe kjo ndoshta nuk duket ashtu siç mund ta imagjinoni.

I lidhur shumë me rrënjët e tij rurale në Norvegji, Haaland nuk harron se vjen nga Bryne, një qytet i vogël me 12,000 banorë ku jetojnë shumë fermerë. Prandaj, pikërisht në një fermë, Haaland e imagjinon veten pasi të ketë mbaruar karriera e tij e lojës, shkruan RMC Sport.

“Ne po mendojmë të kemi disa dhi.Nuk është e lehtë të jesh futbollist, ka shumë presion”, tha ai në një intervistë për Sky Sports të enjten.

Kur është e mundur, duhet të relaksoheni. Sa më shpejt që të mundem, përpiqem ta bëj kur të jem në fermë duke vizitur nje traktor apo duke ushqyer lopët. Nuk kam lopë apo derra por në të ardhmen do të kem me siguri, do të kem një fermeë të vogël pasi të dal në pension. Nuk e di ku por jam me siguri që do të kem kafshë. /albeu.com/