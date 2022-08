Pasi shkëlqeu në debutim, vjen lajmi i keq për Di Marian dhe Juventusin

Pas një debutimi fantastik, ku i bëri të gjithë tiofëzët “bardhezinj” të dashurohen me të, Angel di Maria mer lajmin e keq, pasi la fushën në minutën 66 ndaj Sassuolos.

Pas ekzaminimeve të kryera gjatë ditës së sotme, argjentinasi do të mungojë të paktën 10 ditë, që do të thotë mungesë në përballjen me Sampdorian dhe me Romën.

Anësori dëmtoi kofshën në këmbën e majtë, ndërsa gjendja e tij do të rivlerësohet brenda 10 ditësh.

Një lajm aspak i mirë për Allegrin, që do të duhe të bëjë llogaritë pas një tjetër lojtar të rëndësishëm të ekipit./albeu.com