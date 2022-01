Pas Vlahovic, Juventus përgatit një tjetër goditje në merkato

Tregu i transferimeve të Juventusit mund të mos ndalet në nënshkrimin e jashtëzakonshëm të Dushan Vlahovic, tashmë pranë.

Bardhezinjte, të cilët me serbin do t’i japin Alvaro Moratas dritën jeshile për t’u martuar me Barcelonën (agjenti i tij tashmë është në Milano), do të përpiqen të bëjnë një goditje edhe në mesfushë.

Me një nënshkrim të ri në atë sektor të fushës, do të ishte gjithashtu e mundur që të largohej Arthur, i cili prej javësh ka pasur një mirëqenie të përgjithshme me Arsenalin: Zonja e Vjetër punon për ta kënaqur atë dhe për t’i dhënë vetes një tjetër surprizë të madhe. Krahas negociatave që po zhvillohen për Nahitan Nandez të Cagliarit, bardhezinjtë, sipas asaj që është grumbulluar nga SerieANews.com, kanë bërë kontakte me

Milanin për Franck Kessié. Ivoriani, siç dihet, nuk ka ndërmend të rinovojë kontratën që skadon në qershor dhe prej disa kohësh është në fletoret e disa emrave të mëdhenj të Europës.

Parashikimi i lamtumirës në janar do t’i lejonte kuqezinjtë ta fitonin para dhe të shmangnin një tjetër transferim prestigjioz të lirë, por padyshim që nuk do të jetë një negocim i thjeshtë. Përforcimi i një konkurrenti të drejtpërdrejtë në luftën për vendet e para nuk do të ishte më i miri për Maldinin dhe bashkëpunëtorët e tij, megjithatë përpjekja e Zonjës së Vjetër është aty dhe duhet të regjistrohet.

Vlahovic ka hapur javën e fundit të merkatos së transferimeve që premton të jetë e nxehtë.