Pas veprimit që u “kryqëzua” Hysaj, bën reagimin e papritur ish-kapiteni Lorik Cana

Kapiteni legjendar i Kombëtares shqiptare të futbollit Lorik Cana ishte i ftuari special i një programi televiziv, ku rrëfeu atë se si ai e ka parë paraqitjen e Shqipërisë në EURO2024.

“Sapo mbërrita në Hamburg dhe po e ndjek nga afër përgatitjen për ndeshjen e dytë. Po e ndjek pak a shumë si të gjithë ne që kemi mundësinë për ta ndjekur nga afër, sepse sigurisht që përjetohet ndryshe, pasi ndryshe e shikon në komunitet ku udhëton me ta apo me bashkë-kundërshtarët në avion. Sapo mbërrita këtu dhe shikoj që ka shumë kroatë, por ndeshja mbetet ndeshje”, u shpreh Cana.

A do të ketë ndryshim strategjie nga trajneri Sylvinho?

Unë nuk jam personi adekuat për t’u përgjigjur pasi nuk jam fare aty brenda, meqenëse përjetoj Evropianin nga jashtë, sigurisht duke iu uruar djemve tanë më të mirën, për ata me të cilët kam luajtur, apo kam kontakt, apo ish-lojtarë të ekipit kombëtar, me të cilët jemi organizuar me disa prej tyre për t’i ndjekur, por brenda në detaje nuk jam futur.

Duke qenë se vetë ke qenë mbrojtës, si t’u duk momenti i Hysajt kur ul kokën? Dhe pse u treguan kaq të padrejtë tifozët shqiptarë ndaj një lojtari të shkëlqyer si Hysaj?

Nuk është se e përjetova shumë live këtë moment, duke qenë se isha në stadium dhe nga distanca nuk është se dallohej mirë. Unë kam dëshirë që t’i kap detajet kur ato mund të jenë më domethënëse në tërësi.

Ajo çfarë kam dëshirë t’ju them është që nga djemtë nuk ka asnjëri dëshirë se sa ne që kemi qenë në fushë dhe ata që janë në fushë për të marrë një rezultat të mirë dhe për të nderuar njëherë vendin e tyre, familjarët e tyre dhe bashkëkombësit e tyre. Pastaj gabimet janë pjesë e lojës, nga unë i pari, e të gjithë kemi bërë gabime.

Dhe në këtë rast ajo çfarë kam dëshirë të shikoj pak më ndryshe nga ekipi kombëtar është niveli i lojës, është dëshira dhe ambicia për të bërë diçka më shumë se sa thjesht të jemi këtu dhe nuk kemi arsye që të kemi një presion të mëtejshëm.

Kemi vështirësine që jemi në grupin më të vështirë të këtij Evropiani, dhe në anën tjetër duhet të na lejoni që të luajmë sa më të çliruar.

Në rastin e Elseidit është një gabim që e ka bërë instinktivisht, gabim teknik dhe ai është i pari i vetëdijshëm dhe është një djalë që ka kaq shumë kohë dhe kaq shumë kontribut sa nuk diskutohet fare mbështetja e secilit prej shqiptarëve pavarësisht zhgënjimit që mund të kemi për rezultatin.