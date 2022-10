Pas shkarkimit të Gerrard, Aston Villa zyrtarizon trajnerin e ri

Steven Gerrard pagoi fillimin e keq të ekipit në Premier League dhe u shkarkua.

Drejtuesit e klubit iu drejtuan disa zgjidhjeve si Mauricio Pochettino dhe Ruben Amorim, por vendosën të tejkalojnë kufirin. Kështu, Aston Villa zgjodhi Unai Emery dhe nga 1 nëntori do të jetë trajneri i ri i Aston Villa.

Trajneri që ndihmoi Villarrealin të fitonte Europa League./ h.ll/albeu.com

Aston Villa is delighted to announce the appointment of Unai Emery as the club’s new Head Coach. 🟣

— Aston Villa (@AVFCOfficial) October 24, 2022