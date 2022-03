Do të zhvillohen pas pak zgjedhjet për kreun e Federatës Shqiptare të Futbollit dhe anëtarët e Komitetit të ri Ekzekutiv.

Në garë për Presidentin e kësaj federate janë Armand Duka, Dritan Shakohoxha dhe Sulejman Starova.

Procesi do të monitorohet nga të dërguarit e UEFA-s, Zbignjev Bonjek, Tierri Favre dhe Luka Nikola. Ndërsa FIFA do të jetë e përfaqësuar me Nodar Akha-lkatsi dhe Sofia Malizia.