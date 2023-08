Partizani s’e fal Valmieran, të kuqtë gati për historinë në play-off! Cara sërish vendimtar

Partizani është kualifikuar në fazën play-off të Conference League. Skuadra kampione e Shqipërisë fitoi edhe ndeshjen e kthimit me rezultatin 1-0 kundër Valmieras në Elbasan Arena duke kaluar me rezultatin e përgjithshëm 3-1 në fazën tjetër, pasi në Letoni ia kishte dalë me rezultatin 1-2.

Sfidën e kthimit në Elbasan e përcaktoi i përhershmi Tedi Cara, i cili arriti edhe njëherë të jetë vendimtar për skuadrën në Europë në minutën e 21.

Në play-off te Conference League Partizani do të luajë kundër Astanës që në Europa League u eliminua nga gjigandët belg te Ludogorers.