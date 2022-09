Partizani prezanton stadiumin e ri (FOTO LAJM)

Kompleksi i Partizanit po merr formë. Pas shumë viteve orvatje mes Elbasanit, stadiumeve të ndryshëm të Tiranës dhe Shqipërisë, skuadra e kuqe do t’i luajë shumë shpejt ndeshjet si pritës në shtëpinë e tij në periferi të kryeqytetit.

Kompleksi ku skuadra po stërvitet prej disa muajsh po merr formë të plotë dhe me kompletimin e shkallëve me ulëse, data e rikthimit në shtëpi për të luajtur edhe ndeshjet zyrtare, duket më e afërt.

Partizani publikon disa foto me mbishkrimin “Coming soon”, çka do të thotë se brenda fazës së parë, stadiumi me kapacitet rreth 5.000 vende do të jetë gati për ndeshjet e Superiores dhe Kupës.