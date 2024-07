Për herë të parë në historinë e Lojrave Olimpike ceremonia e hapjes do të mbahet kryesisht në ujë. Lumi i Senës do të shërbejë për organizatorët si një mënyrë për të ekspozuar mbi 7000 atletët, të cilët do të garojnë në “Paris 2024”.

Në korrik të 2019 këtë ide e dha Thierry Reboul, i cili njihet si “Mr. Ceremonies”. Ky i fundit ia propozoi Tony Estanguet(shefi i Komitetiti Organizator për Paris 2024).

Sa u përket biletave mësohet se çmimet variojnë nga 90 euro në 2.700 euro.