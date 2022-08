Paredes pranon të transferohet te Juventus

Mesfushori i PSG-së, Leandro Paredes, mund t’i bashkohet Juventusit.

Sipas Le Parisien, futbollisti 28-vjeçar pranoi të transferohej në Serie A. Më herët u raportua se Juventus ra dakord me PSG-në për kushtet e marrëveshjes, klubi e merr me huazim argjentinasin me një opsion të mëvonshëm për të blerë për 20 milionë. euro.

Kujtojmë se Paredes kaloi te PSG nga Zeniti në janar 2019 për 40 milionë euro. Sezonin e kaluar, ai mori pjesë në 21 takime, duke marrë parasysh të gjitha turnetë, shënoi një gol dhe dha një asistim. Kontrata aktuale e mesfushorit me PSG skadon në vitin 2024. /albeu.com/