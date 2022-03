Pamjet po thyejnë rrjetin, Everton fiton në sekondat e fundit dhe Lampard dëmton dorën nga gëzimi (VIDEO)

Everton ka arritur ditën e djeshme të marrë një fitore në frymën e fundit përballë Newcastle.

Në momentin e golit ekipi ka festuar shumë pasi shënimi erdhi në minutën e 99-të të shtesës. Lampard feston si i “çmendur” pasi u shënua goli dhe padashur ai ka vrarë dorën.

Në konferencën për shtyp ai shpjegon duke qeshur se nga gëzimi i tepërt kishte dëmtuar dorën. Pamjet kur ai feston janë bërë virale në rrjetet sociale./ h.ll/albeu.com

Frank Lampard is BUZZING!

He knows how important that goal could be! 🔵#EVENEW #PLonPrime pic.twitter.com/qiXEqHQVDs

— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) March 17, 2022