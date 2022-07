Aaron Ramsey ka pasur rastin të takojë miqtë e Juventusit dhe të nënshkruajë autografe.

Një tifoz i Juves duke dashur të tallte mesfushori i dha atij fletën që të firmoste zgjidhjen e kontratës.

Ramsey, i cili u kthye nga huazimi te Rangers, pa e kuptuar, firmosi “lamtumirë” edhe nga Juventusi. Sigurisht që video u bë virale. /albeu.com/

A Juve fan outside J Medical made Ramsey sign a paper that says “contract termination” 😂pic.twitter.com/zgAIPxPXYC

— Juve Canal (@juve_canal) July 10, 2022