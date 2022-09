Pamje virale nga brazili ku shënohet autogol me dashje, klubi shkarkon dy lojtarë (VIDEO)

Të paktën dy lojtarë janë shkarkuar nga një klub futbolli brazilian pas një autogoli të çuditshëm një minutë para përfundimit të ndeshjes

Mesfushori Julio Campos dukej se e gjuajti qëllimisht topin në portën e tij pas një pasimi mbrapa nga një shoku i skuadrës dhe portieri Luis Antonio bëri zero përpjekje për ta ndalur atë.

Ai la Atletico Amazonense 4-1 ndaj rivalëve Sul America në divizionin e dytë të kampionatit shtetëror të Amazonas.

Klubi i Campos njoftoi më pas të përfshirët ishin shkarkuar dhe tha se prokurorëve rajonalë iu kërkua të nisnin një hetim për trukim të ndeshjeve.

Vetëm autogoli nuk ndikoi se kush e fitoi ndeshjen, por humbja e së dielës e nxori Atletico Amazonense jashtë garës për t’u ngjitur në ligën e nivelit të lartë shtetëror./ h.ll/ albeu.com

This team is being investigated for match fixing in Brazil. Can’t imagine why? Pretty normal to shoot at your own goal like this. pic.twitter.com/PNtmXRaPrT

— Bobby Reagan (@BarstoolReags) September 7, 2022