Pamje të rënda, futbollisti në Indonezi goditet nga rrufeja gjatë lojës, humb jetën në spital

Në mënyrën më tragjike, një futbollist në Indonezi ka humbur jetën pasi u godit nga rrufeja gjatë një ndeshje të së shtunës pasdite.

Video tronditëse kapi momentin kur 35-vjeçari Septain Raharja u rrëzua në stadiumin Siliwangi në Bandung, Java Perëndimore, teksa luante në një ndeshje miqësore mes 2 FLO FC Bandung dhe FBI Subang.

This happened during a football match in Indonesia 🇮🇩 pic.twitter.com/JHdzafaUpV

— Githii (@githii) February 11, 2024