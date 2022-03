Pamje të frikshme nga Premier Liga, tifozi futet në fushë dhe tenton të mbysë veten

Ai hyri në fushë dhe lidhi fytin e tij me shtyllën e portës.

Forcat e rendit në stadium ndërhynë menjëherë që të shpëtonin jetën e tifozit dhe iu deshën disa minuta për ta zgjidhur lidhësen.

Shkaqet se përse ky tifoz e bëri këtë gjë nuk dihen, por në bluzën e tij shkruhej: “Vetëm ndaloni vajin”.

Kjo bën të mendohet nga fansat se është një shenjë proteste për sheikët që kanë marrë nën kontroll klubin e Njukasëllit.

We’re turning into real joke of a club. Fan cable ties his neck to the post, and another hits him. #EVENEW #Everton pic.twitter.com/lBd0Etmd3E

