Pamje fantastike: Ndërtimi i Stadiumit 974 në 65 sekonda!

Pas pritjes së shtatë ndeshjeve të Kupës së Botës, Stadiumi 974 do të çmontohet pasi është ndërtuar me kontejnerë.

Në një video që qarkullon në rrjetet sociale, shohim në 65 sekonda ndërtimin e stadiumit në Doha, me 974 kontejnerët nga të cilët është krijuar duke u dërguar në vende të tjera. /G.D albeu.com/

It’s been an emotional ride.

Stadium 974 says goodbye to the Qatar 2022 World Cup after hosting seven games in the stadium. Now, the venue will host one more event before being dismantled.

— Doha News (@dohanews) December 6, 2022