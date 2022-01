Pak më shumë se 48 orë nga mbyllja e merkatos, asnjë lajm nga Dembele

Pak më shumë se 48 orë para mbylljes së merkatos së dimrit, Barça ende nuk ka më lajme për Ousmane Dembele në lidhje me largimin e tij të mundshëm. Klubi i Barcelonës tashmë ia ka bërë të qartë francezit se nëse ai qëndron dhe nuk rinovon, ajo që e pret janë tribunat edhe nëse nuk gjen rrugëdalje dhe në këtë kuptim i kanë dërguar një mesazh shumë të qartë me inkorporimi i Adama Traore në huazim, në mungesë të zyrtarizimit. Nisur nga kjo, francezi ishte i hapur për largim, por fakti është se për momentin francezi nuk ka bërë një deklaratë për këtë çështje dhe koha po ikën.

Largimi i Dembele, në fakt, është i detyrueshëm nëse Barça dëshiron të inkorporojë më shumë përforcime . Prioriteti është ‘9’, me Aubameyang në ‘pol’, por nuk përjashtohet që nëse largohet francezi, qe do të lironte masën e pagave, të vinte edhe një mbrojtës i majtë . Megjithatë, pa largimin e tij, asnjë nënshkrim i mëtejshëm nuk do të jetë i mundur. Agjenti i tij, Moussa Sissoko , në takimin e fundit me Xavi dhe Jordi Cruyff, tregoi një predispozicion për të gjetur një zgjidhje për zbardhjen e situatës dhe që do të përfitonte të gjitha palët, por ai ende nuk ka ardhur dhe në fakt, Sissoko nuk është më as në Barcelonë .

Rekordi i lartë i Ousmane Dembele , të cilin klubi që synon të avancojë nënshkrimin me gjysmë viti, do të duhej ta merrte, duke marrë parasysh që në qershor do të jetë i lirë, është pengesa e madhe vetëm dy ditë e pak orë përpara mbyllet tregu.

Premier League, me Manchester United dhe Chelsea si opsione të mundshme dhe kapacitet financiar për të përballuar operacionin, janë ndër destinacionet e mundshme në rast se ai përfundimisht vendos të largohet nga Barça. Nuk duhet përjashtuar as opsioni i PSG -së , ndonëse në rastin e skuadrës franceze, para se të nënshkruajnë duhet të lënë disa lojtarë të largohen. Ekuacioni nuk ka një zgjidhje të lehtë dhe mbetet gjithnjë e më pak kohë./albeu.com