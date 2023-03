“Operacioni Messi”, projektohet rikthimi në “Camp Nou”, mediat zbulojnë formulën “magjike”

Leo Messi është bashkuar me Argjentinën, një vend ku ndihet ende “mbret”, ndryshe nga Parisi ku tifozët nuk ngurojnë as ta vërshëllejnë. Situata që po “pleshti” po përjeton këtë periudhë te PSG ka bërë që kampioni i botës të stepet në lidhje me të ardhmen.

Pak muaj më parë rinovimi dukej një formalitet, por situata ka ndryshuar shumë kohët e fundit duke bërë që Messi më shumë të jetë larg Parisit në fund të këtij sezoni. Messi do të largohej falas pasi i përfundon kontrata, ndërsa në Spanjë vijojnë të besojnë se ylli argjentinas mund të rikthehet sërish te Barcelona.