Ofertë me këste nga Barcelona për “Vinicius-in” e ri

Gazetari brazilian Jorge Nicola raporton se Barcelona është e gatshme të paguajë 45 milionë në 3 këste për nënshkrimin e 15-vjeçarit Endrick nga Palmeiras . Kësti i parë do të paguhet kur ai të mbushë 16 vjeç, i dyti kur ai debuton me Palmeiras dhe e treta kur zyrtarisht iu bashkua Barcelonës në moshën 18-vjeçare.

Edhe pse Douglas Ramos , babai i talentit të parakohshëm, ka treguar edhe interesimin e fortë të Flamengos .

“Ata janë të gatshëm të hyjnë në luftë dhe të paguajnë për të,” tha ia për Canal Verdao , por iu referua rivalitetit dhe besnikërisë si pengesa kryesore.

“Ne nuk i mbyllëm dyert, por nuk do të ishte e denjë t’i kthejmë shpinën Palmeiras. Synimi ynë është të qëndrojmë dhe të nënshkruajmë një kontratë profesionale,” ka avancuar ai.

Asismo, konfirmoi interesimin e blaugranës. Edhe pse për momentin, pa specifikuar asnjë propozim. Ndërkohë që luhet ndeshja e së ardhmes së tij, Endrick përgatitet për çerekfinalet e Copa de Sao Paulo Junior duke kombinuar seancat stërvitore me ekipin e parë. r.t/albeu.com

Jornalista crava que Palmeiras e Galo também fizeram oferta a Suarez.

Staff de Endrick espera por oferta de R$ 238mi do Barcelona.

Timão quer fechar com Diego Costa nesta quarta.

Cadê os reforços do SP?

Fábio, Ferreira, Sobis, Robinho e mais!https://t.co/Iw5H4CtNQ4

— Jorge Nicola (@jorgenicola) January 19, 2022