“Ofertë e çmendur”, klubi i njohur ofron 20 dele për shërbimet e Cristiano Ronaldo

Ndërsa e ardhmja e Cristiano Ronaldos në Manchester United është në ajër, një ekip nga Ishujt Faraoe është gati të bëjë një ofertë që superylli portugez nuk mund ta refuzojë.

Kl Klaksvikar ofron 20 delet e tyra më të mira për Manchester United në mënyrë që të sigurojë përgjigjen pozitive për Cristiano Ronaldon. Ky lajm në fakt ishte një shaka nga klubi i Ishujve Faraoe, por në mënyrë të pabesueshme është bërë viral në rrjetet sociale.

We have submitted an offer of our 20 best sheeps for Ronaldo. We are currently waiting a response from United. 😉 https://t.co/brPBJLz1uw

— KÍ (@KI_Klaksvik) July 28, 2022