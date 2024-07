Oferta e çmendur arabe e refuzuar nga De Bruyne: 1.2 milionë… në javë

Pep Guardiola i dha fund thashethemeve se Kevin De Bruyne po udhëtonte për në Arabinë Saudite.

“Kevin nuk do të largohet – i tha ai BBC-së – dhe nëse dikush dëshiron të largohet, ne do të flasim për këtë dhe, natyrisht, deri ditën e fundit të merkatos do të kemi shanse. Nuk e përjashtoj ardhjen e lojtarëve të rinj, por besoj se me 85, 90 ose 95% të shanseve do të kemi të njëjtin ekip edhe vitin e ardhshëm”.

Tashmë dalin detaje të reja nga Anglia në lidhje me vërtetësinë e thashethemeve të sipërpërmendura për transferimin e belgut: gazeta Mirror në fakt e ka përshkruar ofertën e çmendur që ka marrë asi i Cityt nga Al-Ittihad, e cila madje do të shkonte në 1.2 milionë euro në javë.

Disa javë më parë Kevin De Bruyne la të kuptohet se një lëvizje në Arabinë Saudite do të ishte e mundur dhe në qershor ai i tha gazetës belge HLN: “Në moshën time duhet të jesh i hapur për gjithçka. Janë shuma të jashtëzakonshme parash”.

De Bruyne kishte thënë gjithashtu:

“Ndonjëherë duhet të mendoni për këtë. Nëse unë luaj atje (në Arabinë Saudite) për dy vjet, do të jem në gjendje të fitoj një shumë të pabesueshme parash. Para kësaj më është dashur të luaj futboll për 15 vjet. Ndoshta nuk e kam arritur ende atë shifër”.

Me pak fjalë, diçka duket se ka ndryshuar nga këto fjalë të mesfushorit tek ato të Guardiolës: do të shohim nëse belgu deri më 31 gusht do të jetë në gjendje të qëndrojë i vendosur në zgjedhjen e tij.