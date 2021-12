Odense e gatshme të nënshkruajë me Eriksen, gjithçka në dorën e lojtarit        

Lojtari danez është ende në pritje për të marrë një vendim për të ardhmen e tij. Ai është duke u rikuperuar nga problemi i zemrës. Tani për tani është e qartë se rregulloret në Itali nuk do ta lejonin të luante atje për skuadrën e tij, Interin, për sa kohë që nuk i hiqet defibrilatori që i është vendosur.

Tani, ai është rikthyer në stërvitje në ambientet e Odense, klubi ku ai tashmë luante, dhe Enrico Augustinus, drejtori i Odense, shpjegon se nëse lojtari vendos të kthehej, ata do të ishin të gatshëm ta nënshkruanin me të.

“Është qind për qind vendimi i Eriksenit. Nëse do të mund t’i jepnim një kontratë, do ta kishim bërë tashmë. Ne kemi një marrëdhënie të mirë me Christian. Ne kemi kontakte me mesazhe rregullisht dhe është mirë që ai mund të stërvitet në Ådalen. Por ne vendosim një kontratë në tryezë për të derisa ai të vendosë nëse dëshiron të luajë përsëri futboll. Sigurisht që ka vend për Christian në Odense nëse vendos të luajë përsëri futboll“, thotë ai . /albeu.com