Oblak dhe Ter Stegen, nga parajsa në ferr

Jan Oblak dhe Marc Andre Ter Stegen kanë luftuar vitet e fundit për të qenë portierët më të mirë në botë. Paraqitjet e tyre vendimtare për të shpëtuar përkatësisht Atletico Madridin dhe Barcelonën hapën një debat se cili prej tyre ishte në një nivel më të lartë se tjetri.

Një vit më vonë dhe me ekipet e tyre në periudha të ndryshme, as slloveni dhe as gjermani nuk janë në nivelin e tyre më të mirë, por e kundërta, dhe sipas të dhënave të ofruara nga OPTA, një kompani që regjistron statistika në La Liga, Oblak është portieri më i dobët në kompeticionin vendas dhe Ter Stegen i treti më i dobët. Rojiblanco ka pësuar 20 gola ndërsa blaugrana 21 gola.

Kjo rënie në performancë do të bënte “Rojiblancos” dhe drejtuesit e Barçës të vlerësonin shitjen e portierëve në mënyrë që të përfitonin nga posteri i tyre i mrekullueshëm.

Nga të paprekshmit tek dëgjimi i ofertave për të. Atletico dhe Barcelona e kuptojnë kështu, por nga jashtë preferojnë t’i mbajnë ato si pjesë kyçe, se përndryshe do të humbnin para.

Rasti kurioz i të dyve kundër asaj që ndodhi me Courtois, i cili pas mbërritjes në Real Madrid lindi dyshime, pikërisht tani nëse konsiderohet më i miri në botë dhe performanca e tij nuk ka asnjë diskutim të mundshëm, duke qenë një shpëtimtar për bardhezinjtë në disa ndeshje.

Ndërkohë që Oblak mbahet parasysh nga United dhe Chelsea, Bayern dhe Juventus do ta shikojnë rastin e Ter Stegen nga afër. /albeu.com