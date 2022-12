Nyon është në pritje të vendimeve të FIGC-së, por Juve është në rrezik edhe në Champions

Ekziston rreziku, që ngjarjet italiane të Juves të kenë pasoja të rënda në Champions League. Sepse të dy sistemet janë të lidhura. Në fakt, ju kualifikoheni në kupa pasi keni marrë “licencën UEFA” nga federata juaj.

Por nëse një licencë është fituar duke hequr informacione me qëllim të keq, ose duke paraqitur të dhëna të rreme, në çdo rast duke ndryshuar bilancin e klubit, atëherë UEFA mund të ndërhyjë.

E gjithë kjo çështje specifike e Juventusit ka filluar, Nyon mund të presë vetëm vendimet e Federatës italiane të Futbollit. Natyrisht, ky kapitull na ka munguar edhe në marrëdhëniet shumë të tensionuara mes klubit të Juventusit dhe UEFA-s, me dënimin tashmë të afërt të Gjykatës së BE-së për Superligën, e cila, në një mënyrë apo tjetër,

Por Fair Play dhe Superlega janë dy tema krejtësisht të ndara.

SANKSIONET

Lista e sanksioneve është e gjerë. Është ai i parashikuar nga rregullorja e Fair Play (që sot quhet Qëndrueshmëri Financiare, por do të jetë gjithmonë Fair Play për të gjithë): duke filluar nga gjobat deri te përjashtimi nga kupat. Asnjë masë nuk do të mbërrinte përpara sezonit të ardhshëm, 2023-24, me kusht që Juventus të kualifikohej në fushë në fund të këtij kampionati, me Botërorin në mes. /G.D albeu.com/