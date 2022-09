Nuk po e arrin dot nivelin e Hakimit tek Interi, Atletico futet me “kokë” për Dumfries

Andrea Berta, drejtor sportiv i Atletico Madridit, ka një futbollist mes vetullave për të mbuluar anën e djathtë të skuadrës së Cholo-s, dhe përsëri ai shikon nga Italia.

Lojtari është Denzel Dumfries, një futbollist 26-vjeçar i Interit dhe ndërkombëtar i Holandës. Mbrojtësi zbarkoi pak më shumë se një vit më parë në klubin Neroazzurro, por ka qenë e vështirë për të që të zëvendësojë Achraf, për disa ai kurrë nuk do të jetë në gjendje të përballet me marokenin, por të paktën tani ai është një titullar për Inzaghin.

Në çdo rast, Interi është gjithmonë i gatshëm të shesë dhe nuk do të bëjë përjashtim për holandezin. Dumfries gjithashtu dëshiron të largohet dhe ai nuk ndihet rehat në Milano, kështu që opsioni për të luajtur në Spanjë e josh atë. Real Madridi dhe Barcelona pyetën për të, por duket se janë ftohur, krejt e kundërta e Atléticos, i cili pasi gaboi me Nahuel Molina dhe pa zëvendësues të argjentinasit, do të dëshironte korsinë holandeze për verën e ardhshme.

Këtë sezon, Dumfries ka shënuar 1 gol dhe 1 asistim në 7 ndeshje të Serisë A, përveç një goli tjetër në Champions League, që e bën atë një nga mbrojtësit e krahut më vendimtar në fillim të sezonit. Atlético e di se është një bast i rëndësishëm, por ata janë të gatshëm ta marrin përsipër pasi të kenë likuiditet duke zgjidhur çështjen e Griezmann dhe disa shitje të tjera të rëndësishme. Interi kërkon 50 milionë euro për të filluar bisedën, por 40 do të ishte shifra më specifike për të përfunduar operacionin e përmendur./albeu.com