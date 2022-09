Nuk po arrinë të gjejë veten, Felix “lodhet” nga Atletico dhe Simeone

Joao Félix nuk është i kënaqur me Atlético Madrid dhe aq më pak me Diego Pablo Simeone. Futbollisti portugez tashmë po e shikon me dyshim Botërorin dhe ideja e tij është se do të shërbejë si vitrinë për t’i dhënë fund së shpejti skenës së tij si lojtar i ‘rojiblanco’.

Arsyeja nuk është tjetër veçse mospërshtatja me stilin e Cholo-s, dhe pozicioni i ofruar nga trajneri në njëmbëdhjetëshe dhe me pak aktivitet sulmues nuk duket apo jep gjysmën e versionit të tij më të mirë.

Manchester City dhe Liverpool, ndër të tjera, janë në kërkim të lojtarëve për të përmirësuar skuadrat e tyre dhe duket se Joao Félix është një objektiv i vërtetë. Pa shkuar më tej, një nga klubet u përpoq t’i paraqiste Atléticos një ofertë në borinë e mbylljes, e cila nuk u realizua. Tregu i dimrit është një opsion i ri për lojtarin, megjithëse prioriteti për rojiblancos do të ishte të prisnin deri në fund të sezonit.

Duket se ai që ka qenë nënshkrimi më i shtrenjtë në historinë e klubit, Joao Félix, do të largohet nga dera e pasme e Metropolitano-s dhe mezi do të jetë në gjendje të demonstrojë talentin e tij të madh. /albeu.com