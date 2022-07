Siç theksojnë nga Italia, Roma e Mourinhos nuk do të mjaftohej me ardhjen e Dybala-s dhe do të kishte parasysh ardhjen e sulmuesit Belotti.

Italiani i dha fund kontratës me Torinon në qershor dhe do të ishte një tjetër nënshkrim pa kosto për skuadrën nga kryeqyteti.

Për Belottit janë të interesuara disa skuadra nga Serie A, por edhe jasht Italisë, ndërsa Roma është e fundit dhe mund të jetë më seriozja për nënshkrimin me ish-sulmuesin e Torinos dhe kombëtares Italiane./albeu.com