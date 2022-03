“Nuk merr njohjen që meriton”, Kevin Campbell thotë se tifozët e Arsenalit nuk e vlerësojnë yllin 23-vjeçar

Ish-ylli i Arsenalit, Kevin Campbell, lavdëruar punën e Martin Odegaard, me 52-vjeçarin që ndjen se mesfushori norvegjez është një yll i nënvlerësuar në Emirates.

Odegaard iu bashkua Arsenalit në një transferim të përhershëm nga Real Madridi verën e kaluar pasi kaloi gjashtë muaj në huazim në klubin e Londrës veriore në 2020-21. Transferimi i tij prej 35 milionë eurosh tani duket si një marrëveshje e volitshme për Arsenalin, i cili kërkon një përfundim në top-katërsh.

Kapiteni norvegjez ka katër gola dhe katër asistime në emrin e tij në 26 ndeshje në të gjitha garat për Topçinjtë këtë sezon. Megjithatë, ndikimi i tij ka shkuar përtej vetëm shënimit apo vendosjes së golave.

Duke luajtur si titullar i rregullt që nga nëntori, Odegaard ka zënë rolin nr.10 në Emirates. Ai ka qenë i rëndësishëm në ruajtjen e ekuilibrit të lojës dhe kontrollin e ritmit të skuadrës në të tretën e fundit.

Campbell lavdëroi Odegaard dhe i tha Football Insider:

“Më pëlqen të diskutoj për Odegaard. Ai është një lojtar absolutisht i jashtëzakonshëm. Ai është kaq, kaq i talentuar. Shumë fansa nuk e vlerësojnë aq sa duhet. Në shumicën e rasteve ai nuk merr njohjen që meriton”.

Ai shtoi:

“Ai e huazon topin, e jep dhe e merr përsëri. Ai e bën ekipin të shënojë. Ai do të jetë i pabesueshëm.”

Odegaard u shpall lojtari i ndeshjes në fitoren 2-1 të Arsenalit ndaj Wolverhampton Wanderers javën e kaluar. Në moshën 23-vjeçare, lojtari norvegjez ka të gjithë karrierën e tij përpara dhe mund të kthehet të jetë një aset i shkëlqyer për klubin e Premier League.

Sa i përket kohës së tij jashtë fushës, Odegaard duket se është vendosur mirë në Londër.

Ai tha për faqen zyrtare të klubit më 23 shkurt:

“Unë e dua jetën në Londër në përgjithësi. Ka shumë për të bërë, por gjithashtu është afër shtëpisë, kështu që është e lehtë për mua të udhëtoj për të parë familjen time, ose që ata të më vizitojnë. Më pëlqen. Kur je futbollist, nuk ka shumë ndryshim në jetën tuaj të përditshme në çfarëdo klubi ku jeni, sepse të gjithë kanë të njëjtat rutina dhe orare.”

Ai shtoi:

“Pra, janë gjërat jashtë fushës që bëjnë diferencën, dhe është shumë bukur të jesh në Londër, me shumë vende për të shkuar dhe gjëra për të bërë – padyshim ndihem si në shtëpinë time këtu”. /albeu.com/

Martin Ødegaard to Arsenal, here we go and deal confirmed! Permanent move – bit less than €40m to Real Madrid. Personal terms already agreed on five years contract. 🇳🇴 #AFC

Edu and Arteta wanted Ødegaard as only priority since June, strategy was correct… and now, done deal. pic.twitter.com/2LCaiEiKD0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2021